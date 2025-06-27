Девід Бекхем переніс операцію на зап'ястку після давньої травми, що нагадувала за себе "нестерпним" болем

Колишнього капітана збірної Англії з футболу Девіда Бекхема госпіталізували після того, як він відчув "нестерпний" біль у травмованій 22 роки тому руці. Його дружина, Вікторія Бекхем поділилася в Instagram фото футболіста з рукою на пов'язці після операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

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Поряд зі знімком чоловіка вона написала: "Одужуй швидше, тату".

50-річного Девіда сфотографували з посмішкою та пов'язкою на руці, але в пості його дружини не було жодних уточнень щодо того, як сталася травма.

На другому фото зображено руку Девіда з браслетом, на якому написано: "Якнайшвидшого одужання".

Джерело повідомило виданню, що Девід переніс операцію з відновлення зап'ястя після того, як зламав його під час гри з Англією 22 роки тому.

Колишній капітан збірної Англії Девід пошкодив руку у травні 2003 року в товариському матчі між Англією та Південною Африкою в Дурбані.

Роками пізніше біль і дискомфорт у зап'ясті постійно нагадували про перенесену травму. А сканування показали, що в зап'ясті досі перебував встановлений раніше гвинт, який мав розчинитися за цей час. Але щось пішло не так.

Після того, як колишній футболіст відчував "нестерпний" біль, йому зробили операцію з видалення чужорідного тіла.

Госпіталізація Девіда відбулася після того, як його старший син Бруклін довів, що не всі сімейні зв'язки розірвані, коли у четвер поділився милим привітанням мами Девіда, Сандри, з нагоди її дня народження.

Тим часом сам Девід віддав особливу шану своїй матері, коли вона святкувала свій день народження, і подбав про те, щоб про відсутнього сина Брукліна згадали, незважаючи зростаючу відстань між батьками і сином.

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