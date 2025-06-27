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Дэвид Бекхэм перенес операцию на запястье после давней травмы, которая&nbsp;напоминала о себе "нестерпимой" болью

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был госпитализирован из-за "нестерпимой" боли в запястье. Он перенес операцию по удалению винта, установленного 22 года назад. Травма произошла в 2003 году во время футбольного матча.

Дэвид Бекхэм перенес операцию на запястье после давней травмы, которая&nbsp;напоминала о себе "нестерпимой" болью

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм был госпитализирован после того, как почувствовал "невыносимую" боль в травмированной 22 года назад руке. Его жена, Виктория Бекхэм, поделилась в Instagram фотографией футболиста с рукой на повязке после операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

Рядом со снимком мужа она написала: "Выздоравливай скорее, папа".

50-летнего Дэвида сфотографировали с улыбкой и повязкой на руке, но в посте его жены не было никаких уточнений относительно того, как произошла травма.

На втором фото изображена рука Дэвида с браслетом, на котором написано: "Скорейшего выздоровления".

Источник сообщил изданию, что Дэвид перенес операцию по восстановлению запястья после того, как сломал его во время игры с Англией 22 года назад.  

Бывший капитан сборной Англии Дэвид повредил руку в мае 2003 года в товарищеском матче между Англией и Южной Африкой в Дурбане.

Годами позже боль и дискомфорт в запястье постоянно напоминали о перенесенной травме. А сканирования показали, что в запястье до сих пор находился установленный ранее винт, который должен был раствориться за это время. Но что-то пошло не так.

После того, как бывший футболист испытывал "невыносимую" боль, ему сделали операцию по удалению инородного тела.

Госпитализация Дэвида произошла после того, как его старший сын Бруклин доказал, что не все семейные связи разорваны, когда в четверг поделился милым поздравлением мамы Дэвида, Сандры, по случаю ее дня рождения.

Тем временем сам Дэвид отдал особое дань уважения своей матери, когда она праздновала свой день рождения, и позаботился о том, чтобы о отсутствующем сыне Бруклине упомянули, несмотря на растущее расстояние между родителями и сыном.

Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание по случаю дня рождения короля Чарльза III06.06.25, 14:26 • 3280 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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