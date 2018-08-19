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"Десна" і "Карпати" звели у результативну нічию поєдинок УПЛ

Київ • УНН

 • 4726 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сусіди по турнірній таблиці Української Прем’єр-ліги “Десна” і “Карпати” провели очну зустріч у Чернігові на стадіоні ім. “Гагаріна”, повідомляє кореспондент УНН.

"Десна" і "Карпати" звели у результативну нічию поєдинок УПЛ

За присутності 4 188 глядачів місцеві футболісти повели після першої половини 2:0. Удар Банасевича з-за меж карної зони парирував Кучинський, але м’яч завис у повітрі, а форвард Безбородько добив його спиною у сітку воріт. Фулбек Денис Фаворов скористався помилкою голкіпера на виході при розіграші кутового і подвоїв рахунок. Між голами легіонер “Карпат” Карраскаль ефектними фінтами двічі накрутив оборонця чернігівців, але не зміг завдати акцентованого удару.

У другій половині львів’яни додали та отримали дивіденди у вигляді двох м’ячів — класного дальнього пострілу Мірошниченка та удару головою під поперечку Мехреміча.

Отже, 2:2 і “Карпати” продовжують на один пункт випереджати новачка УПЛ — 5 і 4 відповідно.

Відзначимо, що наступного разу “зелено-білі” прийматимуть “Арсенал-Київ”, а “Десна” відправиться у гості до “Зорі”.

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