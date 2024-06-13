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Десятки людей постраждали під час протестів проти політики жорсткої економії у Аргентині

Десятки людей постраждали під час протестів проти політики жорсткої економії у Аргентині

Київ • УНН

 • 14580 перегляди

Десятки людей отримали поранення під час жорстоких сутичок між поліцією та протестувальниками, які виступають проти урядових реформ жорсткої економії, біля будівлі аргентинського Конгресу.

Біля парламенту в Аргентині серйозні заворушення: люди протестують проти комплексного пакету реформ від уряду президента Хав'єра Мілея. Пише УНН із посиланням на EL PAÍS.

Деталі

В Аргентині відбулись сутички між поліцією та протестувальниками через реформу, яку впроваджує уряд президента Хав'єра Мілея.

Довідка

Мілей хоче повернути Аргентину на правильний шлях за допомогою програми суворої економії. Цьому чиниться масовий опір. Під час дебатів в аргентинському Сенаті щодо суперечливого пакету реформ, запропонованого ультраліберальним урядом, демонстранти і поліцейські вступили в запеклі сутички біля будівлі Конгресу.

Деталі

Країна не продається, країну захищають

- скандували тисячі людей, які зібралися цієї середи перед Конгресом Аргентини

Люди висловлювали протест проти закону, який Сенат загалом схвалив на марафонській сесії. Напруга була високою з десятої ранку, коли законодавці почали дебати, але з часом вона зростала, пише EL PAÍS.

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Група протестувальників кидала каміння та пляшки із запальною сумішшю, а поліція негайно придушила акцію протесту. Площа перед Конгресом стала ареною запеклої битви, і сенатори-кіршнеристи безуспішно попросили призупинити сесію через насильство на вулицях. Наразі відомо про щонайменше 30 затриманих і десятки поранених.

Президент Аргентини передумав і полетить на Саміт світу у Швейцарії - ЗМІ11.06.24, 21:38 • 115853 перегляди

Доповнення

Проти курсу Мілея регулярно відбуваються акції протесту. Уряд вже був змушений значно скоротити запланований перелік заходів, щоб забезпечити більшість у парламенті. Соціальні рухи та ліва опозиція засуджують пакет реформ як неоліберальний та антисоціальний.

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Друга за величиною економіка Південної Америки страждає від роздутого державного апарату, низької промислової продуктивності та великої боргової кризи.

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що новий президент Аргентини Хав'єр Мілей розіграв у соціальних мережах свою останню зарплату депутата, а також запровадив план значної економії протягом першого тижня, включаючи скорочення кількості міністерств і планування скорочень у державному секторі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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