Возле парламента в Аргентине серьезные беспорядки: люди протестуют против комплексного пакета реформ от правительства президента Хавьера Милея. Пишет УНН со ссылкой на EL PAÍS.

Детали

В Аргентине произошли столкновения между полицией и протестующими из-за реформы, которую внедряет правительство президента Хавьера Милея.

Справка

Милей хочет вернуть Аргентину на правильный путь с помощью программы строгой экономии. Этому оказывается массовое сопротивление. Во время дебатов в аргентинском Сенате по противоречивому пакету реформ, предложенному ультралиберальным правительством, демонстранты и полицейские вступили в ожесточенные столкновения у здания Конгресса.

Детали

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Люди выражали протест против закона, который Сенат в целом одобрил на марафонской сессии. Напряжение было высоким с десяти утра, когда законодатели начали дебаты, но со временем оно росло, пишет EL PAÍS.

Группа протестующих бросала камни и бутылки с зажигательной смесью, а полиция немедленно подавила акцию протеста. Площадь перед Конгрессом стала ареной ожесточенной битвы, и сенаторы-киршнеристы безуспешно попросили приостановить сессию из-за насилия на улицах. Сейчас известно о по меньшей мере 30 задержанных и десятках раненых.

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Дополнение

Против курса Милея регулярно проходят акции протеста. Правительство уже было вынуждено значительно сократить запланированный перечень мероприятий, чтобы обеспечить большинство в парламенте. Социальные движения и левая оппозиция осуждают пакет реформ как неолиберальный и антисоциальный.

Вторая по величине экономика Южной Америки страдает от раздутого государственного аппарата, низкой промышленной производительности и большого долгового кризиса.

Напомним,

УНН ранее сообщал, что новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.