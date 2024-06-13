Киев • УНН
Десятки людей получили ранения во время жестоких столкновений между полицией и протестующими, выступающими против правительственных реформ жесткой экономии, у здания аргентинского Конгресса.
Возле парламента в Аргентине серьезные беспорядки: люди протестуют против комплексного пакета реформ от правительства президента Хавьера Милея. Пишет УНН со ссылкой на EL PAÍS.
Детали
В Аргентине произошли столкновения между полицией и протестующими из-за реформы, которую внедряет правительство президента Хавьера Милея.
Справка
Милей хочет вернуть Аргентину на правильный путь с помощью программы строгой экономии. Этому оказывается массовое сопротивление. Во время дебатов в аргентинском Сенате по противоречивому пакету реформ, предложенному ультралиберальным правительством, демонстранты и полицейские вступили в ожесточенные столкновения у здания Конгресса.
Детали
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Люди выражали протест против закона, который Сенат в целом одобрил на марафонской сессии. Напряжение было высоким с десяти утра, когда законодатели начали дебаты, но со временем оно росло, пишет EL PAÍS.
Группа протестующих бросала камни и бутылки с зажигательной смесью, а полиция немедленно подавила акцию протеста. Площадь перед Конгрессом стала ареной ожесточенной битвы, и сенаторы-киршнеристы безуспешно попросили приостановить сессию из-за насилия на улицах. Сейчас известно о по меньшей мере 30 задержанных и десятках раненых.
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Дополнение
Против курса Милея регулярно проходят акции протеста. Правительство уже было вынуждено значительно сократить запланированный перечень мероприятий, чтобы обеспечить большинство в парламенте. Социальные движения и левая оппозиция осуждают пакет реформ как неолиберальный и антисоциальный.
Вторая по величине экономика Южной Америки страдает от раздутого государственного аппарата, низкой промышленной производительности и большого долгового кризиса.
Напомним,
УНН ранее сообщал, что новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.