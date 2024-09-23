Десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з рф (відео)
Київ • УНН
95-та десантно-штурмова бригада ЗСУ здійснила ще один прорив на кордоні з росією в курській області. Це вже друга успішна операція з початку наступу, під час якої десантники знищили опорний пункт противника.
Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали ще одну ділянку на кордоні з росією, йдеться у повідомленні українських десантників 23 вересня, передає УНН.
Підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території курської області рф
На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.
"Далі буде", - додали в десантно-штурмовій бригаді.
The Times: операція ЗСУ у курській області рф - один із елементів "плану перемоги" України23.09.24, 10:15 • 47037 переглядiв