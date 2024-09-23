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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9450 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Десантники прорвали еще один участок на границе с рф (видео)

Десантники прорвали еще один участок на границе с рф (видео)

Киев  •  УНН

 • 17007 просмотра

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95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ совершила еще один прорыв на границе с россией в курской области. Это уже вторая успешная операция с начала наступления, во время которой десантники уничтожили опорный пункт противника.

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали еще один участок на границе с россией, говорится в сообщении украинских десантников 23 сентября, передает УНН.

Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории курской области рф

- говорится в сообщении.

На видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в приграничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.

"Дальше будет", - добавили в десантно-штурмовой бригаде.

The Times: операция ВСУ в курской области рф - один из элементов "плана победы" Украины23.09.24, 10:15 • 46072 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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