Десантники прорвали еще один участок на границе с рф (видео)
Киев • УНН
95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ совершила еще один прорыв на границе с россией в курской области. Это уже вторая успешная операция с начала наступления, во время которой десантники уничтожили опорный пункт противника.
Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ прорвали еще один участок на границе с россией, говорится в сообщении украинских десантников 23 сентября, передает УНН.
Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории курской области рф
На видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в приграничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника.
"Дальше будет", - добавили в десантно-штурмовой бригаде.
The Times: операция ВСУ в курской области рф - один из элементов "плана победы" Украины23.09.24, 10:15 • 46072 просмотра