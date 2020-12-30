Держстат: більшість українців надає перевагу вітчизняній горілці

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Так, дані Держстатистики свідчать, що українці купують більше горілки вітчизняного виробництва. За 9 місяців 2020 року продажі горілки українського виробництва склали 787 млн грн, що становить 66,1%. На імпортну горілку припадає лише 33,9% продажів.

Експерти високий попит на українську горілку пояснюють її унікальною особливістю. Так, Україна відрізняється від всіх інших світових виробників тим, що для виробництва горілки використовує підготовлену, а не дистильовану воду. Це обумовлює високі смакові якості напою.

Нагадаємо, що в ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др. Житник”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).