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Госстат: большинство украинцев предпочитает отечественную водку

Киев • УНН

 • 16662 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На покупку водки отечественного производства приходится 66,1% покупок украинцев. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Госстат: большинство украинцев предпочитает отечественную водку

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Так, данные Госстатистики свидетельствуют, что украинцы покупают больше водки отечественного производства. За 9 месяцев 2020 года продажи водки украинского производства составили 787 млн грн, что составляет 66,1%. На импортную водку приходится только 33,9% продаж.

Эксперты высокий спрос на украинскую водку объясняют ее уникальной особенностью. Так, Украина отличается от всех других мировых производителей тем, что для производства водки использует подготовленную, а не дистиллированную воду. Это обусловливает высокие вкусовые качества напитка.

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др. Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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