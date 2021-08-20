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Держсекретаря США попереджали про можливу "катастрофу" в Афганістані ще місяць тому - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У середині липня група американських дипломатів написала секретну депешу держсекретареві США Ентоні Блінкену. У посланні йшлося про необхідність вжити негайних заходів, адже ситуація в Афганістані може швидко погіршитися, повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Дипломати висловилися, як департамент повинен діяти, щоб евакуювати афганців, які допомагали Сполученим Штатам, і швидко вивести їх з країни, повідомляє канал.

Відзначається, що дипломати вирішили відправити ноту про незгоду, адже відчували, що попередні попередження та рекомендації, які вони зробили, ігнорувалися, а їх називали панікерами, повідомили CNN два джерела в Держдепартаменті.

У секретній телеграмі, підписаній більш ніж дюжиною дипломатів США, міститься заклик до конкретних кроків, у тому числі до запуску програми реєстрації за біометричними даними для афганців, які подають заяву на отримання спеціальних імміграційних віз (SIV) або статусу біженця до евакуації.

Державний департамент відповів на телеграму протягом декількох днів після її отримання і розглянув деякі з порушених питань, сказало джерело CNN, знайоме з питанням. Але, за словами дипломатів, не всі рекомендації, що містилися в документі, були швидко виконані.

Додамо

Станом на ранок п’ятниці, з кінця липня американські військові вивезли з Афганістану 12 тисяч осіб. У НАТО тим часом повідомили, що з неділі — відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану — з Кабула були евакуйовані понад 18 тисяч осіб.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп бажаючих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

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