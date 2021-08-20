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Госсекретаря США предупреждали о возможной "катастрофе" в Афганистане еще месяц назад - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18814 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В середине июля группа американских дипломатов написала секретную депешу госсекретарю США Энтони Блинкену. В послании говорилось о необходимости принять срочные меры, ведь ситуация в Афганистане может быстро ухудшиться, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Дипломаты изложили, как департамент должен действовать, чтобы эвакуировать афганцев, которые помогали Соединенным Штатам, и быстро вывести их из страны, сообщает канал.

Отмечается, что дипломаты решили отправить ноту о несогласии, так как чувствовали, что предыдущие предупреждения и рекомендации, которые они сделали, игнорировались, а их называли паникерами, сообщили CNN два источника в Госдепартаменте.

В секретной телеграмме, подписанной более чем дюжиной дипломатов США, содержится призыв к конкретным шагам, в том числе к запуску программы регистрации по биометрическим данным для афганцев, подающих заявление на получение специальных иммиграционных виз (SIV) или статуса беженца до эвакуации.

Государственный департамент ответил на телеграмму в течение нескольких дней после ее получения и рассмотрел некоторые из поднятых вопросов, сказал источник CNN, знакомый с вопросом. Но, по словам дипломатов, не все рекомендации, содержащиеся в документе, были быстро выполнены.

Добавим

По состоянию на утро пятницы, с конца июля американские военные вывезли из Афганистана 12 000 человек. В НАТО тем временем сообщили, что с воскресенья - с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана - из Кабула были эвакуированы более 18 000 человек.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

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