Госсекретаря США предупреждали о возможной "катастрофе" в Афганистане еще месяц назад - СМИ

Детали

Дипломаты изложили, как департамент должен действовать, чтобы эвакуировать афганцев, которые помогали Соединенным Штатам, и быстро вывести их из страны, сообщает канал.

Отмечается, что дипломаты решили отправить ноту о несогласии, так как чувствовали, что предыдущие предупреждения и рекомендации, которые они сделали, игнорировались, а их называли паникерами, сообщили CNN два источника в Госдепартаменте.

В секретной телеграмме, подписанной более чем дюжиной дипломатов США, содержится призыв к конкретным шагам, в том числе к запуску программы регистрации по биометрическим данным для афганцев, подающих заявление на получение специальных иммиграционных виз (SIV) или статуса беженца до эвакуации.

Государственный департамент ответил на телеграмму в течение нескольких дней после ее получения и рассмотрел некоторые из поднятых вопросов, сказал источник CNN, знакомый с вопросом. Но, по словам дипломатов, не все рекомендации, содержащиеся в документе, были быстро выполнены.

Добавим

По состоянию на утро пятницы, с конца июля американские военные вывезли из Афганистана 12 000 человек. В НАТО тем временем сообщили, что с воскресенья - с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана - из Кабула были эвакуированы более 18 000 человек.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.