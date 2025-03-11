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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Держсекретар США розкрив, чи були переговори з Європою про пом'якшення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 24584 перегляди

Держсекретар США заявив, що питання пом'якшення санкцій проти рф ще не обговорювалось. Він підкреслив важливість участі європейців у врегулюванні війни та тісну співпрацю з Британією та Францією.

Держсекретар США розкрив, чи були переговори з Європою про пом'якшення санкцій проти рф

Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи, чи були переговори з Європою про пом'якшення санкцій проти рф, вказав, що до цього етапу "ще не дійшли", але підкреслив важливість участі європейців у будь-якому врегулюванні війни. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, пише УНН.

Деталі

"Ми ще не дійшли до цього етапу. І, очевидно, європейці мають власний набір санкцій, а ми не можемо – їм доведеться ухвалити рішення про те, що вони готові робити. З самого початку я наголошую на тому, що врешті будь-яке остаточне врегулювання цієї війни потребуватиме участі європейців через їхні санкції, які вони запровадили, і ми перебували в дуже тісному контакті, фактично сьогодні тут, у цьому літаку, як з Великою Британією, так і з Францією щодо наших завтрашніх (11 березня - ред.) зустрічей і потенційних наступних зустрічей після зустрічі G7 у Канаді. І вони були – вони були дуже корисними, і, чесно кажучи, ми дуже тісно співпрацювали з ними напередодні цієї зустрічі та, сподіваюся, у наступні дні", - сказав Рубіо у відповідь на запитання, чи були обговорення з європейцями про те, як може виглядати пом’якшення санкцій для росії, "раз це справді має бути".

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Команда Трампа розглядає скасування стелі цін на нафту, якщо переговори з рф просунуться - Bloomberg08.03.25, 09:19 • 67634 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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