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Госсекретарь США раскрыл, были ли переговоры с Европой о смягчении санкций против рф

Киев • УНН

 • 24583 просмотра

Госсекретарь США заявил, что вопрос смягчения санкций против рф еще не обсуждался. Он подчеркнул важность участия европейцев в урегулировании войны и тесное сотрудничество с Британией и Францией.

Госсекретарь США раскрыл, были ли переговоры с Европой о смягчении санкций против рф

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя, были ли переговоры с Европой о смягчении санкций против рф, указал, что до этого этапа "еще не дошли", но подчеркнул важность участия европейцев в любом урегулировании войны. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, пишет УНН.

Детали

"Мы еще не дошли до этого этапа. И, очевидно, у европейцев есть собственный набор санкций, а мы не можем – им придется принять решение о том, что они готовы делать. С самого начала я подчеркиваю, что в конечном итоге любое окончательное урегулирование этой войны потребует участия европейцев через их санкции, которые они ввели, и мы находились в очень тесном контакте, фактически сегодня здесь, в этом самолете, как с Великобританией, так и с Францией по поводу наших завтрашних (11 марта - ред.) встреч и потенциальных следующих встреч после встречи G7 в Канаде. И они были – они были очень полезными, и, честно говоря, мы очень тесно сотрудничали с ними накануне этой встречи и, надеюсь, в последующие дни", - сказал Рубио в ответ на вопрос, были ли обсуждения с европейцами о том, как может выглядеть смягчение санкций для россии, "раз это действительно должно быть".

Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg08.03.25, 09:19 • 67624 просмотра

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