Держпродспоживслужба провела 300 тисяч перевірок з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. З початку 2021 року фахівцями Держпродспоживслужби (ДПСС) встановлено порушення на кожному восьмому перевіреному об’єкті господарювання, повідомила пресслужба ДПСС, передає УНН.
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“Протягом 2021 року (станом на 15.03.2021) територіальними органами Держпродспоживслужби здійснено 309 575 заходів нагляду суб’єктів господарювання щодо дотримання ними протиепідемічних заходів, порушення встановлено на 34 975 об’єктах (11%), тобто на кожному восьмому перевіреному об’єкті”, — повідомили в пресслужбі.
У Держпродспоживслужбі додають, що до порушників застосовувалися відповідні заходи реагування.
“Зокрема надано 41 812 приписів (пропозицій), складено 9780 протоколів про адміністративні порушення, у 8772 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 3559 випадках поінформовано органи Національної поліції”, — прокоментували в ДПСС.
Також фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби залучаються до спільних з органами Національної поліції моніторингових перевірок суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (без організації дозвілля) стосовно дотримання обмежень щодо роботи після 22- ї та до 7-ї години.
Доповнення
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