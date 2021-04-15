Держпродспоживслужба провела 300 тисяч перевірок з початку року

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. З початку 2021 року фахівцями Держпродспоживслужби (ДПСС) встановлено порушення на кожному восьмому перевіреному об’єкті господарювання, повідомила пресслужба ДПСС, передає УНН.

Цитата:

“Протягом 2021 року (станом на 15.03.2021) територіальними органами Держпродспоживслужби здійснено 309 575 заходів нагляду суб’єктів господарювання щодо дотримання ними протиепідемічних заходів, порушення встановлено на 34 975 об’єктах (11%), тобто на кожному восьмому перевіреному об’єкті”, — повідомили в пресслужбі.

У Держпродспоживслужбі додають, що до порушників застосовувалися відповідні заходи реагування.

“Зокрема надано 41 812 приписів (пропозицій), складено 9780 протоколів про адміністративні порушення, у 8772 випадках щодо виявлених порушень інформувались органи місцевої влади та у 3559 випадках поінформовано органи Національної поліції”, — прокоментували в ДПСС.

Також фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби залучаються до спільних з органами Національної поліції моніторингових перевірок суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (без організації дозвілля) стосовно дотримання обмежень щодо роботи після 22- ї та до 7-ї години.

Доповнення

У березні 2021 року управління ДБР у Миколаєві викрило посадовця ДПСС в Одеській області на вимаганні хабаря за роботу ресторану під час карантину.

У квітні перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області вимагав 2 тисячі доларів від підприємця.

До теми

У червні уряд оголосить конкурс на голову Держпродспоживслужби, оскільки діюча очільниця Владислава Магалецька отримала посаду без конкурсу, за рекомендацією міністра розвитку економіки Ігоря Петрашко.

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