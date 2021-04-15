Госпродпотребслужба провела 300 тысяч проверок с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. С начала 2021 года специалистами Госпродпотребслужбы (ГПСС) установлены нарушения на каждом восьмом проверенном объекте хозяйствования, сообщила пресс-служба ГПСС, передает УНН.
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"В течение 2021 года (по состоянию на 15.03.2021) территориальными органами Госпродпотребслужбы осуществлено 309 575 мероприятий надзора субъектов хозяйствования по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий, нарушения установлены на 34 975 объектах (11%), то есть на каждом восьмом проверенном объекте", - сообщили в пресс-службе.
В Госпродпотребслужбе добавляют, что в отношении нарушителей применялись соответствующие меры реагирования.
"В частности предоставлено 41 812 предписаний (предложений), составлено 9780 протоколов об административных нарушениях, в 8772 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 3559 случаях проинформированы органы Национальной полиции", - прокомментировали в ГПСС.
Также специалисты территориальных органов Госпродпотребслужбы привлекаются к совместным с органами Национальной полиции мониторинговым проверкам субъектов хозяйствования относительно предоставления услуг общественного питания (без организации досуга) касательно соблюдения ограничений по работе после 22-го и до 7 часов.
Дополнение
В марте 2021-го управление ГБР в Николаеве разоблачило чиновника ГПСС в Одесской области на вымогательстве взятки за работу ресторана во время карантина.
В апреле первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области требовал 2000 долларов от предпринимателя.
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