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Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроект про довічні гарантії Путіну

Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроект про довічні гарантії Путіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Державна дума РФ схвалила в першому читанні законопроект, що надає президенту країни і членам його сім’ї довічні гарантії після його відходу з поста керівника держави. Ухвалення цієї норми необхідно для того, “щоб людина, яка приймає зараз рішення, відчувала те саме, що він потрібен не тільки сьогодні, але і завтра”, заявив на засіданні у вівторок, 17 листопада, спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін, передає УНН.

Законопроект забороняє залучати колишнього президента до кримінальної або адміністративної відповідальності, його затримувати, заарештовувати, піддавати обшуку, допиту або особистому огляду. Недоторканність колишнього президента РФ поширюється на житло, транспортні засоби, засоби зв’язку, документи, багаж і листування.

Змінюється також порядок позбавлення колишнього президента недоторканності. Відповідно до законопроекту, це може статися за рішенням Ради Федерації на підставі висунутого Держдумою звинувачення в державній зраді або скоєння іншого тяжкого злочину, причому це питання Рада Федерацій повинна розглянути протягом трьох місяців. Дане обвинувачення має бути підтверджено висновком Верховного суду РФ і Конституційного суду РФ.

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Раніше в російську Держдуму був внесений законопроект про обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Дана норма дозволить чинному президенту Росії ще двічі балотуватися на цей пост. З ідеєю обнулення президентських термінів виступила 10 березня депутат Держдуми Валентина Терешкова, пояснивши це необхідністю збереження стабільності в країні. Конституційний суд РФ визнав поправку законною. З 25 червня по 1 липня в РФ пройшло всенародне голосування, за підсумками якого до Конституції були внесені ряд змін, в тому числі про обнулення президентських термінів. Законопроект був підготовлений на виконання цієї поправки.

Поправки до конституції Росії, ініційовані президентом Володимиром Путіним, вступили в силу 4 липня. Нововведення торкнулися 22 статей Основного закону країни.

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