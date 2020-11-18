Поправки к Конституции России, инициированные президентом Владимиром Путиным, вступили в силу 4 июля. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона страны.
Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о пожизненных гарантиях Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после его ухода с поста руководителя государства. Принятие данной нормы необходимо для того, "чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра", заявил на заседании во вторник, 17 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает УНН.
Законопроект запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, его задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента РФ распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
Меняется также порядок лишения бывшего президента неприкосновенности. Согласно законопроекту, это может произойти по решению Совета Федерации (СФ) на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, причем этот вопрос СФ должен рассмотреть в течение трех месяцев. Данное обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.
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Ранее в российскую Госдуму был внесен законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Данная норма позволит действующему президенту России еще дважды баллотироваться на этот пост. С идеей обнуления президентских сроков выступила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, объяснив это необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал поправку законной. С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в Конституцию был внесен ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков. Законопроект был подготовлен во исполнение этой поправки.