Держдеп заперечив зв’язок журналіста Гершковича з урядом США

Державний департамент США категорично заперечив можливість будь-якого зв’язку журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича з урядом або спецслужбами Сполучених Штатів, як про це заявляють у ФСБ Росії. Про це завив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Цілком зрозуміло, що це – напад на журналістику. Вони (в російському суді – ред.) зробили неправдиві заяви про його поведінку, про його дії, про зв’язки з урядом Сполучених Штатів, які просто не відповідають дійсності

Він підкреслив, що Державний департамент продовжить докладати зусиль, щоби звільнити громадян США Евана Гершковича, а також Пола Вілана, яких незаконно утримує російський режим.

Крім того, речник Держдепартаменту США засудив дії російського уряду щодо введення обмежувальних заходів проти понад 80 європейських ЗМІ через начебто поширення "недостовірної інформації" про війну РФ в Україні.

Це ще одна ознака того, що російський уряд чинить розправи над журналістикою, бо там бояться, щоби їхній власний народ не почув правду