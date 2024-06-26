Держдеп заперечив зв’язок журналіста Гершковича з урядом США

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59655 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145781 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141355 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119373 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130942 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84222 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92533 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98538 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89583 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219179 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.3м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40879 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18223 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17846 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40937 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19451 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141355 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219179 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369601 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305243 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9872 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30218 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27184 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119373 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32337 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Держдеп заперечив зв’язок журналіста Гершковича з урядом США

Київ • УНН

 • 20431 перегляди

Державний департамент США заперечує будь-який зв'язок між затриманим журналістом Еваном Гершковичем і американським урядом або спецслужбами, що суперечить заявам Росії.

Держдеп заперечив зв’язок журналіста Гершковича з урядом США

Державний департамент США категорично заперечив можливість будь-якого зв’язку журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича з урядом або спецслужбами Сполучених Штатів, як про це заявляють у ФСБ Росії. Про це завив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Цілком зрозуміло, що це – напад на журналістику. Вони (в російському суді – ред.) зробили неправдиві заяви про його поведінку, про його дії, про зв’язки з урядом Сполучених Штатів, які просто не відповідають дійсності

наголосив Міллер.

Він підкреслив, що Державний департамент продовжить докладати зусиль, щоби звільнити громадян США Евана Гершковича, а також Пола Вілана, яких незаконно утримує російський режим.

Крім того, речник Держдепартаменту США засудив дії російського уряду щодо введення обмежувальних заходів проти понад 80 європейських ЗМІ через начебто поширення "недостовірної інформації" про війну РФ в Україні.

Це ще одна ознака того, що російський уряд чинить розправи над журналістикою, бо там бояться, щоби їхній власний народ не почув правду

зазначив офіційний представник Держдепартаменту США.

Ще на три місяці: московський суд продовжив термін арешту журналіста WSJ Евана Гершковича23.05.23, 17:34 • 475827 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаМультимедіа
Державний департамент США
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45