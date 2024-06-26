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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп отрицает связь журналиста Гершковича с правительством США

Госдеп отрицает связь журналиста Гершковича с правительством США

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 21:06  •  529 просмотра

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Государственный департамент США отрицает какую-либо связь между задержанным журналистом Эваном Гершковичем и американским правительством или спецслужбами, что противоречит заявлениям России.

Государственный департамент США категорически отрицает возможность любой связи журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича с правительством или спецслужбами Соединенных Штатов, как об этом заявляют в ФСБ России. Об этом завил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Вполне понятно, что это - нападение на журналистику. Они (в российском суде - ред.) сделали ложные заявления о его поведении, о его действиях, о связях с правительством Соединенных Штатов, которые просто не соответствуют действительности

подчеркнул Миллер.

Он подчеркнул, что Государственный департамент продолжит прилагать усилия, чтобы освободить граждан США Эвана Гершковича, а также Пола Вилана, которых незаконно удерживает российский режим.

Кроме того, представитель Госдепартамента США осудил действия российского правительства о введении ограничительных мер против более 80 европейских СМИ из-за якобы распространения "недостоверной информации" о войне РФ в Украине.

Это еще один признак того, что российское правительство совершает расправы над журналистикой, потому что там боятся, чтобы их собственный народ не услышал правду

отметил официальный представитель Госдепартамента США.

Еще на три месяца: московский суд продлил срок ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича23 мая 2023, 14:34 • 475771 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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