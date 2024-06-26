Госдеп отрицает связь журналиста Гершковича с правительством США
Киев • УНН
Государственный департамент США отрицает какую-либо связь между задержанным журналистом Эваном Гершковичем и американским правительством или спецслужбами, что противоречит заявлениям России.
Государственный департамент США категорически отрицает возможность любой связи журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича с правительством или спецслужбами Соединенных Штатов, как об этом заявляют в ФСБ России. Об этом завил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.
Детали
Вполне понятно, что это - нападение на журналистику. Они (в российском суде - ред.) сделали ложные заявления о его поведении, о его действиях, о связях с правительством Соединенных Штатов, которые просто не соответствуют действительности
Он подчеркнул, что Государственный департамент продолжит прилагать усилия, чтобы освободить граждан США Эвана Гершковича, а также Пола Вилана, которых незаконно удерживает российский режим.
Кроме того, представитель Госдепартамента США осудил действия российского правительства о введении ограничительных мер против более 80 европейских СМИ из-за якобы распространения "недостоверной информации" о войне РФ в Украине.
Это еще один признак того, что российское правительство совершает расправы над журналистикой, потому что там боятся, чтобы их собственный народ не услышал правду
Еще на три месяца: московский суд продлил срок ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича23 мая 2023, 14:34 • 475771 просмотр