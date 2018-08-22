Держдеп США: Росія має зробити наступний крок у питаннях Сирії та України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки очікують від Російської Федерації наступного кроку у питаннях Сирії та України, і допоки Росія не змінить своєї поведінки, політика США не зміниться. Про це йдеться у заяві помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла на слуханнях в комітеті сенату США з міжнародних відносин, передає УНН.
"Наша політика щодо Росії виходить з усвідомлення того, що для того, щоб американська дипломатія була ефективною, вона має підкріплюватись "військовою міццю, якій немає рівних, і має бути повністю інтегрованою з нашими союзниками і всіма нашими інструментами влади", - сказав Мітчелл.
Він зауважив, що з цією метою оборонний бюджет США почали істотно збільшувати.
Водночас, за словами Мітчелла, навіть після запровадження безпрецедентних санкцій у відповідь на російську агресію, США все ж дають зрозуміти, що двері до діалогу залишаються відкритими, "якщо Путін вирішить зробити кроки, що заслуговують довіри, у напрямку до конструктиву".
"У Сирії ми створили канали для деескалації, щоб уникнути зіткнень між нашими силами. В Україні посол Курт Волкер докладає зусиль, щоб забезпечити засоби, за допомогою яких Росія зможе виконати свої зобов'язання за мінськими угодами. Але у всіх цих сферах Росія, а не Америка, має зробити наступний крок. Наша політика залишається незмінною: Росія продовжуватиме платити, поки не змінить поведінку", - наголосив помічник держсекретаря США.
Як повідомляв УНН, за словами Мітчелла, американська адміністрація вважає, що Росія поводиться неконструктивним чином у питанні врегулювання в Сирії.
Нагадаємо, у вівторок офіційний представник державного департаменту США Хізер Нойєрт виступила із спеціальною заявою до сотого дня голодування українського режисера Олега Сенцова у російській колонії.