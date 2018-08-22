Держдеп США: Росія має зробити наступний крок у питаннях Сирії та України

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки очікують від Російської Федерації наступного кроку у питаннях Сирії та України, і допоки Росія не змінить своєї поведінки, політика США не зміниться. Про це йдеться у заяві помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла на слуханнях в комітеті сенату США з міжнародних відносин, передає УНН.