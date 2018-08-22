Держдеп США: Росія має зробити наступний крок у питаннях Сирії та України

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11651 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 26233 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 41372 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 52999 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86374 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68441 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80207 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94501 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87566 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181987 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7м/с
55%
Популярнi новини

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 11339 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 5878 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 4966 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10008 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10216 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 41372 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181987 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337324 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271322 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3046 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4188 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 52999 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19239 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24392 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Держдеп США: Росія має зробити наступний крок у питаннях Сирії та України

Київ • УНН

 • 11002 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки очікують від Російської Федерації наступного кроку у питаннях Сирії та України, і допоки Росія не змінить своєї поведінки, політика США не зміниться. Про це йдеться у заяві помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла на слуханнях в комітеті сенату США з міжнародних відносин, передає УНН.

Держдеп США: Росія має зробити наступний крок у питаннях Сирії та України

"Наша політика щодо Росії виходить з усвідомлення того, що для того, щоб американська дипломатія була ефективною, вона має підкріплюватись "військовою міццю, якій немає рівних, і має бути повністю інтегрованою з нашими союзниками і всіма нашими інструментами влади", - сказав Мітчелл.

Він зауважив, що з цією метою оборонний бюджет США почали істотно збільшувати.

Водночас, за словами Мітчелла, навіть після запровадження безпрецедентних санкцій у відповідь на російську агресію, США все ж дають зрозуміти, що двері до діалогу залишаються відкритими, "якщо Путін вирішить зробити кроки, що заслуговують довіри, у напрямку до конструктиву".

"У Сирії ми створили канали для деескалації, щоб уникнути зіткнень між нашими силами. В Україні посол Курт Волкер докладає зусиль, щоб забезпечити засоби, за допомогою яких Росія зможе виконати свої зобов'язання за мінськими угодами. Але у всіх цих сферах Росія, а не Америка, має зробити наступний крок. Наша політика залишається незмінною: Росія продовжуватиме платити, поки не змінить поведінку", - наголосив помічник держсекретаря США.

Як повідомляв УНН, за словами Мітчелла, американська адміністрація вважає, що Росія поводиться неконструктивним чином у питанні врегулювання в Сирії.

Нагадаємо, у вівторок офіційний представник державного департаменту США Хізер Нойєрт виступила із спеціальною заявою до сотого дня голодування українського режисера Олега Сенцова у російській колонії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05