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Госдеп США: Россия должна сделать следующий шаг в вопросах Сирии и Украины

Киев • УНН

 • 11002 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки ожидают от Российской Федерации следующего шага в вопросах Сирии и Украины, и пока Россия не изменит своего поведения, политика США не изменится. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла на слушаниях в комитете сената США по международным отношениям, передает УНН.

Госдеп США: Россия должна сделать следующий шаг в вопросах Сирии и Украины

"Наша политика в отношении России исходит из осознания того, что для того, чтобы американская дипломатия была эффективной, она должна подкрепляться "военной мощью, которой нет равных, и должна быть полностью интегрированной с нашими союзниками и всеми нашими инструментами власти", - сказал Митчелл.

Он отметил, что с этой целью оборонный бюджет США начали существенно увеличивать.

Однако, по словам Митчелла, даже после введения беспрецедентных санкций в ответ на российскую агрессию, США все же дают понять, что дверь к диалогу остается открытой, "если Путин решит предпринять шаги, заслуживающие доверия, в направлении к конструктиву".

"В Сирии мы создали каналы для деэскалации, чтобы избежать столкновений между нашими силами. В Украине посол Курт Волкер прилагает усилия, чтобы обеспечить средства, с помощью которых Россия сможет выполнить свои обязательства по минскими соглашениями. Но во всех этих сферах Россия, а не Америка, должна сделать следующий шаг. Наша политика остается неизменной: Россия будет продолжать платить, пока не изменит поведение", - подчеркнул помощник госсекретаря США.

Как сообщал УНН, по словам Митчелла, американская администрация считает, что Россия ведет себя неконструктивным образом в вопросе урегулирования в Сирии.

Напомним, во вторник официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт выступила со специальным заявлением к сотому дню голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии.

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