Госдеп США: Россия должна сделать следующий шаг в вопросах Сирии и Украины

КИЕВ. 22 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки ожидают от Российской Федерации следующего шага в вопросах Сирии и Украины, и пока Россия не изменит своего поведения, политика США не изменится. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла на слушаниях в комитете сената США по международным отношениям, передает УНН.