Держдеп: Росія поводиться неконструктивно в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Американська адміністрація вважає, що Росія поводиться неконструктивним чином з точки зору врегулювання в Сирії. Про це заявив у вівторок помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Уесс Мітчелл, повідомляє УНН з посиланням на матеріали Конгресу США.
“Ми бачимо дві речі. З одного боку, ви бачите певні скромні конструктивні кроки з боку росіян. Я б привернув особливу увагу до взаємодії з Ізраїлем, розгляд (Москвою) певне занепокоєнь Ізраїлю в сфері безпеки — в плані того, як такі співвідносяться з Сирією. З іншого боку, ви бачите, що (президент Росії Володимир) Путін допомагає кровожерному режиму (в Дамаску), не підтримуючи законний женевський процес і створюючи паралельний процес в Астані”, — стверджував дипломат, виступаючи на слуханнях в комітеті про закордонних справах Сенату Конгресу США.
“Так що в загальному і цілому росіяни не є конструктивною дійовою особою в Сирії”, — вважає представник американського зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп був би готовий розглянути можливість зняття з Росії американських санкцій в тому випадку, якщо Москва почала б робити спільні з Вашингтоном кроки в тому числі по Сирії та Україні.