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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госдеп: Россия ведет себя неконструктивно в Сирии

Киев • УНН

 • 9830 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Американская администрация считает, что Россия ведет себя неконструктивным образом с точки зрения урегулирования в Сирии. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.

Госдеп: Россия ведет себя неконструктивно в Сирии

“Мы видим две вещи. С одной стороны, вы видите определенные скромные конструктивные шаги со стороны россиян. Я бы привлек особенное внимание к взаимодействию с Израилем, рассмотрение (Москвой) некоторых обеспокоенностей Израиля в сфере безопасности — в плане того, как таковые соотносятся с Сирией. С другой стороны, вы видите, что (президент России Владимир) Путин помогает кровожадному режиму (в Дамаске), не поддерживая законный женевский процесс и создавая параллельный процесс в Астане”, — утверждал дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

“Так что в общем и целом россияне не являются конструктивным действующим лицом в Сирии”, — полагает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп был бы готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций в том случае, если Москва стала бы делать совместные с Вашингтоном шаги в том числе по Сирии и Украине.

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