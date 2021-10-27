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Держдеп США рекомендує громадянам утриматися від подорожей в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Державний департамент рекомендує громадянам США утриматися від поїздок до України, у зв’язку з високим рівнем захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на U.S. Departament of State.

Держдеп США рекомендує громадянам утриматися від подорожей в Україну

Деталі

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) випустили повідомлення про стан здоров'я в поїздках 4-го рівня для України у зв'язку з COVID-19, що вказує на дуже високий рівень захворюваності в країні. Також вони повідомляють, що ризик зараження COVID-19 та розвитку важких симптомів може бути нижчим, якщо громадяни повністю вакциновані вакциною, дозволеною FDA.

На сайті держдепу повідомляють не подорожувати в Крим через довільні затримання та інші зловживання з боку російської окупаційної влади, східні райони Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні уряду райони.

Люди, які вирішать поїхати в Україну повинні відвідати веб-сайт CDC, присвячений подорожам та COVID-19, також дивитись сайт посольства США з приводу COVID-19.

Уряд США забороняє своїм співробітникам їздити в Крим і не може надавати екстрені послуги громадянам США в Криму.

Нагадаємо

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість додати чотири країни до своєї програми скасування віз, яка дозволяє громадянам приїжджати в Америку без візи на термін до 90 днів.

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