Госдеп США рекомендует гражданам воздержаться от путешествий в Украину

Детали

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) выпустили сообщение о состоянии здоровья в поездках 4-го уровня для Украины в связи с COVID-19, что указывает на очень высокий уровень заболеваемости в стране. Также они сообщают, что риск заражения COVID-19 и развития тяжелых симптомов может быть ниже, если граждане полностью вакцинированы вакциной, разрешенной FDA.

На сайте госдепа сообщают не путешествовать в Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей, восточных районов Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольных правительству районов.

Люди, которые решат поехать в Украину, должны посетить веб-сайт CDC, посвященный путешествиям и COVID-19, а также смотреть сайт посольства США по поводу COVID-19.

Правительство США запрещает своим сотрудникам ездить в Крым и не может предоставлять экстренные услуги гражданам США в Крыму.

Напомним

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность добавить четыре страны в свою программу отмены виз, позволяющую гражданам приезжать в Америку без визы на срок до 90 дней.