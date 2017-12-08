Держбюджет-2018: скільки піде на медицину та соцзахист
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На 2018 рік Кабінет міністрів передбачив 115,2 млрд гривень на фінансування медицини та 126,8 млрд гривень на соціальний захист. Про це йдеться в прийнятому Верховною Радою законопроекті про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Зокрема, 6,9 млрд грн планують виділити на придбання медикаментів, лікувальне харчування, а також на відшкодування вартості окремих лікарських засобів.
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Загальний обсяг субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи - 59,9 млрд грн, що більше показника 2017 року на 6 млрд грн.
Нагадаємо, Порошенко планує найближчим часом підписати закон про медичну реформу разом із законом про сільську медицину.
Як повідомляв УНН, 7 грудня після 23 години Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2018.