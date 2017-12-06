Президент сказав, коли підпише закон про сільську медицину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко планує підписати найближчим часом закон про медичну реформу разом із законом про сільську медицину. Про це він сьогодні сказав під час спілкування з головними лікарями у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, передає УНН.
“Я прийняв рішення сьогодні не підписувати закон про сільську медицину у вашій присутності. Тому що прийняв рішення, що може бути не правильно інтерпретовано, що ми підписуємо сільську медицину і не підписуємо медичну реформу. І найближчим часом підпишемо обидва закони разом. Сподіваюся, що це буде правильний меседж суспільству”, — наголосив Президент.
Як повідомляв УНН, депутати подали понад 700 поправок до законопроекту про сільську медицину.