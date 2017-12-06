Президент сказал, когда подпишет закон о сельской медицине

"Я принял решение сегодня не подписывать закон о сельской медицине в вашем присутствии. Потому что принял решение, которое может быть неправильно интерпретировано, что мы подписываем сельскую медицину и не подписываем медицинскую реформу. И в ближайшее время подпишем оба закона вместе. Надеюсь, что это будет правильный месседж обществу", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, депутаты подали более 700 поправок к законопроекту о сельской медицине.