Госбюджет-2018: сколько пойдет на медицину и соцзащиту

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. 2018 год Кабинет министров предусмотрел 115,2 млрд гривен на финансирование медицины и 126,8 млрд гривен на социальную защиту. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроекте о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.

В частности, 6,9 млрд грн планируется выделить на приобретение медикаментов, лечебное питание, а также на возмещение стоимости отдельных лекарственных средств.

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Общий объем субвенции из государственного бюджета на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и пособия по уходу за инвалидом I или II группы - 59,9 млрд грн, что больше показателя 2017 года на 6 млрд грн.

Напомним, Порошенко планирует в ближайшее время подписать закон о медицинской реформе вместе с законом о сельской медицине.

Как сообщал УНН, 7 декабря после 23 часов Верховная Рада приняла Госбюджет-2018.

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