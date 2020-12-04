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Державний аграрний реєстр функціонуватиме: закон набув чинності

Державний аграрний реєстр функціонуватиме: закон набув чинності

Київ • УНН

 • 36654 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Відсьогодні, 4 грудня, набуває чинності закон щодо функціонування Державного аграрного реєстру та вдосконалення державної підтримки сільгоспвиробників. Його було опубліковано напередодні, 3 грудня, у парламентській газеті "Голос України", передає УНН.

Йдеться про закон “Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України“ та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції” № 985-IX, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 4 грудня.

Документ створює єдину державну інформаційну систему — Державний аграрний реєстр, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників.

Згідно із законом, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права. Реєстр ведеться шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе.

Також закон розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди.

Крім того, запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Як зазначають автори закону в пояснювальній записці, створення Державного аграрного реєстру спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку їхнього статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, надасть можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу коштів державної підтримки. Буде сформований “єдиний кабінет аграрія”, що дасть змогу отримувати державні сервіси, взаємодіяти з реєстрами та кадастрами, зокрема при реєстрації земельних ділянок або виправленні помилок у Державному земельному кадастрі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше підписав закон щодо функціонування Державного аграрного реєстру та вдосконалення державної підтримки сільгоспвиробників. Верховна Рада ухвалила його 5 листопада.

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