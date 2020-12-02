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Зеленський підписав закон про підтримку сільгоспвиробників

Зеленський підписав закон про підтримку сільгоспвиробників

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо функціонування Державного аграрного реєстру та вдосконалення державної підтримки сільгоспвиробників. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції” № 985-IX, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року. Документ створює єдину державну інформаційну систему – Державний аграрний реєстр, який спростить надання таргетованої державної підтримки для сільгоспвиробників”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно із законом, Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету для комплексного інтегрування відомостей про виробників сільгосппродукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права. Реєстр ведеться шляхом добровільного внесення до нього виробниками сільгосппродукції достовірних відомостей про себе.

“Також закон розширює коло потенційних одержувачів державної підтримки. Зокрема, передбачається можливість підтримки підприємств, які займаються аквакультурою, ведуть органічне виробництво, використовують зрошення, вирощують овочі, плоди та ягоди. Крім того, запроваджується можливість підтримки виробників, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Як зазначають автори закону в пояснювальній записці, створення Державного аграрного реєстру спростить отримання сільгоспвиробниками бюджетної підтримки, автоматизує перевірку їхнього статусу через доступ до інших державних реєстрів та кадастрів, надасть можливість оцінки ефективності застосування заходів підтримки, забезпечить публічність розподілу коштів державної підтримки”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що також буде сформований “єдиний кабінет аграрія”, що дасть змогу отримувати державні сервіси, взаємодіяти з реєстрами та кадастрами, зокрема при реєстрації земельних ділянок або виправленні помилок у Державному земельному кадастрі.

Нагадаємо, нардепи підтримали законопроект щодо ринку кормів.

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