Нардепи підтримали законопроект щодо ринку кормів

“Донедавна відповідно до закону про ветеринарну медицину, в Україні діяла система реєстрації готових кормів. Але таких підхід не відповідав законодавству ЄС. Однак у січні 2020 року набув чинності закон України про безпечність та гігієну кормів, і реєстрацію готових кормів було скасовано. Замість цього, запроваджено реєстрацію кормових добавок, що відповідає європейському законодавству”, - сказав під час виступу в Раді голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

З його слів, відповідно до ст. 17 зазначеного закону, виробництво та обіг кормів, виготовлених із застосуванням кормових добавок, а також обіг самих добавок, дозволяється виключно за умови реєстрації таких добавок.

“Прийняття цього рішення дозволить розблокувати ринок готових кормів, запровадити в Україні нову систему реєстрації добавок відповідно до європейської моделі, здійснити наповнення українського реєстру кормових добавок, надати час для прийняття необхідних додаткових підзаконних актів. Дія закону з 2024 року припиняється”, - додав нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внесення змін до Розділу X “прикінцеві та перехідні положення”, які дозволятимуть використання кормових добавок у виробництві кормів, а також ввезення на митну територію України і обіг кормових добавок і кормів, виготовлених із використанням кормових добавок, якщо такі кормові добавки зареєстровані в Європейському Союзі.

Зі слів авторів проекту, вказані зміни мають тимчасовий характер і, відповідно, їх чинність припиняється через чотири років після набрання чинності Законом України “Про безпечність та гігієну кормів”. Очікується, що протягом передбаченого законопроектом перехідного періоду, система державної реєстрації кормових добавок запрацює відповідно до вимог зазначеного Закону і оператори ринку встигнуть отримати реєстрацію кормових добавок, адже передбачена в статті 18 процедура державної реєстрації тільки однієї кормової добавки займатиме більше року.

Згідно висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС, законопроект за своєю метою не суперечить Угоді про асоціацію, однак відтерміновує імплементацію частини Регламенту 1831/2003 на період до чотирьох років, що лише частково відповідає праву Європейського Союзу.

Як повідомляв УНН, раніше комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики отримав текст урядового законопроекту щодо однакових ставок ввізного мита на товари легкої промисловості.