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Государственный аграрный реестр будет функционировать: закон вступил в силу

Государственный аграрный реестр будет функционировать: закон вступил в силу

Киев  •  УНН

 • 36647 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, 4 декабря, вступает в силу закон о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствовании государственной поддержки сельхозпроизводителей. Он был опубликован накануне, 3 декабря, в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.

Речь идет о законе “О внесении изменений в Закон Украины „О государственной поддержке сельского хозяйства Украины“ и другие законы Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции” № 985-IX, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 4 декабря.

Документ создает единую государственную информационную систему — Государственный аграрный реестр, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

Согласно закону, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета с целью комплексного интегрирования сведений о производителях сельхозпродукции, их имущественных, земельных, экологических, трудовых, финансово-кредитных и других правах. Реестр ведется путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе.

Также закон расширяет круг потенциальных получателей государственной поддержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, которые занимаются аквакультурой, ведут органическое производство, используют орошение, выращивают овощи, плоды и ягоды.

Кроме того, вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Как отмечают авторы закона в пояснительной записке, создание Государственного аграрного реестра упростит получение сельхозпроизводителями бюджетной поддержки, автоматизирует проверку их статуса через доступ к другим государственным реестрам и кадастрам, предоставит возможность оценки эффективности применения мер поддержки, обеспечит публичность распределения средств государственной поддержки. Будет сформирован “единый кабинет агрария”, что позволит пользоваться государственными сервисами, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в Государственном земельном кадастре.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствовании государственной поддержки сельхозпроизводителей. Верховная Рада приняла его 5 ноября.

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