Держава вже закупила та передала на фронт мільйон дронів - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про виробництво мільйона дронів для Сил оборони за державні кошти. Україна планує нарощувати власне виробництво, але для збільшення обсягів до 1,5-2 млн дронів бракує фінансування.
Україна вже передала Силам оборони мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизняного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава
Він підкреслив, що є також і постачання від волонтерів, які підтримують ЗСУ. Глава держави подякував всім хро працює на посилення Сил оборони та запевнив, що Україна буде нарощувати власне виробництво.
Нагадаємо
Влітку президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна спроможна виробляти 1,5-2 млн дронів, але для цього бракує фінансування.