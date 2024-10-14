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Государство уже закупило и передало на фронт миллион дронов - Зеленский

Государство уже закупило и передало на фронт миллион дронов - Зеленский

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14 октября 2024, 16:11  •  1985 просмотра

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Президент Зеленский сообщил о производстве миллиона дронов для Сил обороны за государственные средства. Украина планирует наращивать собственное производство, но для увеличения объемов до 1,5-2 млн дронов не хватает финансирования.

Украина уже передала Силам обороны миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Был доклад Александра Камышина по нашему производству, производству отечественного и поставки в армию. На сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство

- заявил президент Украины. 

Он подчеркнул, что есть также и поставки от волонтеров, которые поддерживают ВСУ. Глава государства поблагодарил всех хро работает на усиление Сил обороны и заверил, что Украина будет наращивать собственное производство. 

Напомним,

Летом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина способна производить 1,5-2 млн дронов, но для этого не хватает финансирования. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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