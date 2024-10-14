Государство уже закупило и передало на фронт миллион дронов - Зеленский

Украина уже передала Силам обороны миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Был доклад Александра Камышина по нашему производству, производству отечественного и поставки в армию. На сегодня есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственный счет и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство - заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что есть также и поставки от волонтеров, которые поддерживают ВСУ. Глава государства поблагодарил всех хро работает на усиление Сил обороны и заверил, что Украина будет наращивать собственное производство.

Напомним,

Летом президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина способна производить 1,5-2 млн дронов, но для этого не хватает финансирования.