Держава виділила понад 582 млн грн на оплату суспільно корисних робіт

На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах профінансовано вже 582 млн грн. Про це розповіли у Державному центрі зайнятості, передає УНН.

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Державна служба зайнятості надає можливість тимчасового працевлаштування, як безробітним, так і особам зайнятим трудовою діяльністю.

Оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

У відомстві зазначають, що суспільно корисні та громадські роботи, це не одне й те ж саме, і їх варто розрізняти. Відмінності між ними Державний центр зайнятості відобразив в інфографіці.

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Громадські роботи або роботи тимчасового характеру мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії; можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня; мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону; надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

До громадських робіт або робіт тимчасового характеру залучаються:

· зареєстровані безробітні;

· особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи) як такі, що шукають роботу (далі - особи, які шукають роботу);

· працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (далі - працівники, які втратили частину заробітної плати).

Правовими підставами організації громадських робіт є частина перша статті 31 Закону України "Про зайнятість населення" та Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затверджений постановою КМУ від 20.03.2013 №175.

Суспільно корисні роботи – види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану, які провадяться для виконання робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення, а також не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, спрямованою на одержання прибутку, та до яких належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Програма орієнтована на працездатних осіб, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров’я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема безробітних та інших незайнятих осіб.

З кожною із таких осіб укладається строковий трудовий договір.

Правові та організаційні засади залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, а також питання соціального захисту працездатних осіб, що залучаються до їх виконання, визначені статтею 8 Законом України "Про правовий режим воєнного стану" та Порядком залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженим постановою КМУ від 13.07.2011 № 753.