Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ

На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах профинансировано уже 582 млн грн. Об этом рассказали в Государственном центре занятости, передает УНН.

Детали

Государственная служба занятости предоставляет возможность временного трудоустройства, как безработным, так и лицам занятым трудовой деятельностью.

Оплата за общественно полезные работы сейчас составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

В ведомстве отмечают, что общественно полезные и общественные работы, это не одно и то же, и их следует различать. Отличия между ними Государственный центр занятости отразил в инфографике.

Государство компенсировало предпринимателям 126 млн грн за трудоустройство внутренне перемещенных лиц

Дополнительно

Общественные работы или работы временного характера имеют временный характер и для их организации не могут быть использованы постоянные рабочие места и вакансии; могут выполняться на условиях неполного рабочего дня; имеют экономическую, социальную и экологическую пользу для региона; предоставляют возможность временного трудоустройства безработных на работы, не требующие дополнительной специальной, образовательной и квалификационной подготовки.

К общественным работам или работам временного характера привлекаются:

- зарегистрированные безработные;

- лица, состоящие на учете в территориальных органах Государственной службы занятости в районах, городах, районах в городах (далее - территориальные органы) как ищущие работу (далее - лица, ищущие работу);

- работники, потерявшие часть заработной платы в результате вынужденного сокращения до 50 процентов предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции (далее - работники, потерявшие часть заработной платы).

Правовыми основаниями организации общественных работ являются часть первая статьи 31 Закона Украины "О занятости населения" и Порядок организации общественных и других работ временного характера, утвержденный постановлением КМУ от 20.03.2013 №175.

Общественно полезные работы - виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые осуществляются для выполнения работ, имеющих оборонный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного положения, и их последствий, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения, а также не могут быть связаны с предпринимательство

Программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения, в частности безработных и других незанятых лиц.

С каждым из таких лиц заключается срочный трудовой договор.

Правовые и организационные основы привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, а также вопросы социальной защиты трудоспособных лиц, привлекаемых к их выполнению, определены статьей 8 Законом Украины "О правовом режиме военного положения" и Порядком привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, утвержденным постановлением КМУ от 13.07.2011 № 753.