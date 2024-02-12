Государство выделило более 582 млн грн на оплату общественно полезных работ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  238557 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  293194 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  249680 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  289420 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  317341 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  250050 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208454 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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По данным Государственного центра занятости, на выплату заработной платы за участие в общественных работах уже выделено более 582 миллионов гривен.

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Министр иностранных дел Украины поблагодарил международных партнеров за то, что они проложили путь к использованию средств, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине.

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"Агрессор должен заплатить": Кулеба приветствовал решение ЕС по использованию прибыли от замороженных активов рф для Украины

Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

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Туск назвал себя самым проукраинскими политиком в Европе, но есть один нюанс

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Глава Пентагона отменил поездку в Брюссель на "Рамштайн": что известно

Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1

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Разминирование с ИИ: Федоров рассказал о новой разработке кластера Brave1