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Держава компенсує ЄСВ у разі локдауну для 120 тисяч підприємців - Шмигаль

Держава компенсує ЄСВ у разі локдауну для 120 тисяч підприємців - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У разі впровадження жорсткого карантину компенсацію виплат на сплату ЄСВ на найманих працівників отримають 120 тисяч підприємців. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує кореспондент УНН.

“Підприємства, які зупиняють роботу у разі впровадження жорсткого карантину отримають компенсацію виплат на сплату ЄСВ на найманих працівників. Для 120 тисяч юридичних осіб буде закладено майже півтора мільярда гривень для таких цілей. Крім того, від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, на час таких карантинних обмежень, будуть звільнені майже 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи”, — зазначив глава Уряду.

Шмигаль наголосив, що Президент і Уряд очікують, що Парламентарі підтримають дані ініціативи.

Зазначимо, що уряд виділить додаткові 5 млрд грн на здешевлення позик.

Додамо, прем’єр також розповів, які кошти отримають працівники ФОПів у випадку локдауну.

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