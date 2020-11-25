Держава компенсує ЄСВ у разі локдауну для 120 тисяч підприємців - Шмигаль

“Підприємства, які зупиняють роботу у разі впровадження жорсткого карантину отримають компенсацію виплат на сплату ЄСВ на найманих працівників. Для 120 тисяч юридичних осіб буде закладено майже півтора мільярда гривень для таких цілей. Крім того, від сплати податків і зборів, включно з ЄСВ, на час таких карантинних обмежень, будуть звільнені майже 200 тисяч фізичних осіб-підприємців першої групи”, — зазначив глава Уряду.

Шмигаль наголосив, що Президент і Уряд очікують, що Парламентарі підтримають дані ініціативи.

Зазначимо, що уряд виділить додаткові 5 млрд грн на здешевлення позик.

Додамо, прем’єр також розповів, які кошти отримають працівники ФОПів у випадку локдауну.