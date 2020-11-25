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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23368 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81654 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101520 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117623 просмотра

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Государство компенсирует ЕСВ в случае локдауна для 120 тысяч предпринимателей - Шмыгаль

Государство компенсирует ЕСВ в случае локдауна для 120 тысяч предпринимателей - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 11362 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В случае внедрения жесткого карантина компенсацию выплат на оплату ЕСВ на наемных работников получат 120 тысяч предпринимателей. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

“Предприятия, которые останавливают работу в случае внедрения жесткого карантина получат компенсацию выплат на оплату ЕСВ на наемных работников. Для 120 тысяч юридических лиц будет заложено почти полтора миллиарда гривен для таких целей. Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ на время таких карантинных ограничений, будут освобождены почти 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы”, — отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что Президент и Правительство ожидают, что Парламентарии поддержат данные инициативы.

Отметим, что правительство выделит дополнительные 5 млрд грн на удешевление займов.

Добавим, премьер также рассказал, какие средства получат работники ФЛП в случае локдауна.

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