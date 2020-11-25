Допомога бізнесу: уряд виділить додаткові 5 млрд грн на здешевлення позик

"Ще одна програма, яку ми запускаємо сьогодні – це портфельні гарантії по кредитах від держави для малого і середнього бізнесу. Мова йде про додаткові 5 млрд грн, які будуть направлені на те, аби здешевити позики для ще більшої кількості підприємств", - сказав Шмигаль.

З його слів, пропонується, щоб держава гарантувала до 80% тіла кредиту, який підприємець бере у банку. Це так само має сприяти більш доступному кредитуванню.

"Строк таких гарантій може бути від 1 до 10 років", - додав прем’єр.

Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував низку законопроектів щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.