Депутат Суркіс погасив 100 млн грн боргу за кредитами

Зокрема, 23 жовтня поточного року Суркіс погасив 97,1 млн грн заборгованості по кредиту.

27 жовтня нардеп погасив ще 3,7 млн ​​грн заборгованості по кредиту.

Таким чином, протягом 5 днів Суркіс погасив 100,8 млн грн заборгованості по кредитах.

Відзначимо, що Григорій Суркіс був одним з авторів подання в КСУ, після розгляду якого, власне, і з'явилося рішення суду про неконституційність окремих норм антикорупційного законодавства. Яке, в свою чергу, призвело до тимчасового блокування доступу до електронних декларацій чиновників і політиків.

Як повідомляв УНН, в Раді пропонують позбавити диппаспортів авторів подання в КСУ.

У фракції "Голос" вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу.

І нардепи, і політологи говорять, що не повинні українці страждати від дій окремих осіб, які не хочуть декларувати свої доходи.

Саме тому і припускають, що санкції ЄС можуть бути персональними, а не у вигляді скасування безвіза для всіх громадян нашої країни.