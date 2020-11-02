Депутат Суркіс погасив 100 млн грн боргу за кредитами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Народний депутат Григорій Суркіс погасив 100 млн грн боргу за кредитами. Про це свідчать зміни в майновому стані народного депутата, передає УНН.
Зокрема, 23 жовтня поточного року Суркіс погасив 97,1 млн грн заборгованості по кредиту.
27 жовтня нардеп погасив ще 3,7 млн грн заборгованості по кредиту.
Таким чином, протягом 5 днів Суркіс погасив 100,8 млн грн заборгованості по кредитах.
Відзначимо, що Григорій Суркіс був одним з авторів подання в КСУ, після розгляду якого, власне, і з'явилося рішення суду про неконституційність окремих норм антикорупційного законодавства. Яке, в свою чергу, призвело до тимчасового блокування доступу до електронних декларацій чиновників і політиків.
Як повідомляв УНН, в Раді пропонують позбавити диппаспортів авторів подання в КСУ.
У фракції "Голос" вже повідомили про готовність підтримати таку ініціативу.
І нардепи, і політологи говорять, що не повинні українці страждати від дій окремих осіб, які не хочуть декларувати свої доходи.
Саме тому і припускають, що санкції ЄС можуть бути персональними, а не у вигляді скасування безвіза для всіх громадян нашої країни.