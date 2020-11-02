Депутат Суркис погасил 100 млн грн долга по кредитам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Народный депутат Григорий Суркис погасил 100 млн грн долга по кредитам. Об этом свидетельствуют изменения в имущественном состоянии народного депутата, передает УНН.
В частности, 23 октября текущего года Суркис погасил 97,1 млн грн задолженности по кредиту.
27 октября нардеп погасил еще 3,7 млн грн задолженности по кредиту.
Таким образом, в течение 5 дней Суркис погасил 100,8 млн грн задолженности по кредитам.
Отметим, что Григорий Суркис был одним из авторов представления в КСУ, после рассмотрения которого, собственно, и появилось решение суда о неконституционности отдельных норм антикоррупционного законодательства. Которое, в свою очередь, привело к временной блокировке доступа к электронным декларациям чиновников и политиков.
Как сообщал УНН, в Раде предлагают лишить диппаспортов авторов представления в КСУ.
Во фракции "Голос" уже сообщили о готовности поддержать такую инициативу.
И нардепы, и политологи говорят, что не должны украинцы страдать от действий отдельных лиц, которые не хотят декларировать свои доходы. Именно поэтому и предполагают, что санкции ЕС могут быть персональными, а не в виде отмены безвиза для всех граждан нашей страны.