Депутат Рибалка профінансував партію Ляшка майже на 2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Близько 80% бюджету політсили "Радикальна партія Олега Ляшка" становлять приватні внески. Про це свідчать дані громадського руху "ЧЕСНО", передає УНН.
"Загальний бюджет політсили в IV кварталі 2018 року становив понад 66 млн грн, з яких близько 80% – приватні внески", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за останні 3 місяці 2018 року радикали отримали від приватних осіб 52 млн грн. Це - у 50 разів більше, ніж за 2,5 роки до цього, пише "ЧЕСНО".
"Отже, ситуація зі співвідношенням державного та приватного фінансування в "Радикальній партії" значно змінилася. Адже протягом 2016-2017 років частка приватного фінансування становила лише 2%. У IV кварталі минулого року політсила істотно наростила кількість фізичних осіб, які її профінансували", - йдеться у повідомленні.
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Громадський рух повідомляє, що найбільше грошей - 1,9 млн грн дав партії нардеп Сергій Рибалка. Ще по мільйону переказали народні депутати Сергій Скуратовський та Василь Амельченко, пише "ЧЕСНО". Майже 1,4 млн грн у грудні перерахував колишній нардеп Юрій Парфьонов, повідомляє громадський рух.
"Дехто переказував кошти на рахунок партії по кілька разів. Наприклад, Вячеслав Лігостаєв протягом двох тижнів у грудні 2018 року сплатив внесків на 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.
Помічник-консультант Олега Ляшка Юрій Федун дав партії 200 тисяч гривень, пише "ЧЕСНО".
Як писав УНН, за IV квартал 2018 року фракція Радикальної партії Олега Ляшка витратила понад 46 млн грн на свою рекламу.
Також нагадаємо, що НАБУ перевіряє причетність Рибалки до держзради та відмивання коштів.