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Радикали витратили понад 46 млн грн на саморекламу

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За IV квартал 2018 року фракція Радикальної партії Олега Ляшка витратила 28 млн 739,3 тис. грн на розміщення реклами на телебаченні. Про це свідчать дані фінансового звіту РПЛ за IV квартал 2018 року, передає УНН.

При цьому, на розміщення реклами на радіо РПЛ витратила 42,8 тис. грн, на розміщення реклами у друкованих ЗМІ - 3,5 млн грн, на розміщення зовнішньої політичної реклами - 14,1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У турне по регіонах "радикали" активно рекламуються за гроші - "Чесно"

Загалом три місяці розміщень (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна продукція) обійшлися РПЛ у 46,4 млн грн.

Як писав УНН, радикал Сергій Рибалка тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.

Також нагадаємо, НАЗК оголосило про початок перевірки декларацій Олега Ляшка та Сергія Рибалки за 2017 рік.

У 2018 році НАЗК вже перевіряло декларацію Рибалки за 2015 рік і тоді встановило, що нардеп порушив вимоги чинного законодавства України - пунктів 2,7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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