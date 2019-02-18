Радикали витратили понад 46 млн грн на саморекламу

При цьому, на розміщення реклами на радіо РПЛ витратила 42,8 тис. грн, на розміщення реклами у друкованих ЗМІ - 3,5 млн грн, на розміщення зовнішньої політичної реклами - 14,1 млн грн.

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Загалом три місяці розміщень (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна продукція) обійшлися РПЛ у 46,4 млн грн.

Як писав УНН, радикал Сергій Рибалка тягне гроші з держбюджету на свої поїздки.

Також нагадаємо, НАЗК оголосило про початок перевірки декларацій Олега Ляшка та Сергія Рибалки за 2017 рік.

У 2018 році НАЗК вже перевіряло декларацію Рибалки за 2015 рік і тоді встановило, що нардеп порушив вимоги чинного законодавства України - пунктів 2,7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".