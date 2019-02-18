Радикалы потратили более 46 млн грн на саморекламу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. За IV квартал 2018 года фракция Радикальной партии Олега Ляшко потратила 28 млн 739,3 тыс. грн на размещение рекламы на телевидении. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета РПЛ за IV квартал 2018 года, передает УНН.
При этом, на размещение рекламы на радио РПЛ потратила 42,8 тыс. грн, на размещение рекламы в печатных СМИ - 3,5 млн грн, на размещение наружной политической рекламы - 14,1 млн грн.
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В общем три месяца размещений (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая продукция) обошлись РПЛ в 46,4 млн грн.
Как писал УНН, радикал Сергей Рыбалка тянет деньги из госбюджета на свои поездки.
Также напомним, НАПК объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.
В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки за 2015 год и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".