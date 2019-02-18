Радикалы потратили более 46 млн грн на саморекламу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 49435 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 65249 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 126417 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128200 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124343 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158344 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117776 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Радикалы потратили более 46 млн грн на саморекламу

Радикалы потратили более 46 млн грн на саморекламу

Киев  •  УНН

 • 5804 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. За IV квартал 2018 года фракция Радикальной партии Олега Ляшко потратила 28 млн 739,3 тыс. грн на размещение рекламы на телевидении. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета РПЛ за IV квартал 2018 года, передает УНН.

При этом, на размещение рекламы на радио РПЛ потратила 42,8 тыс. грн, на размещение рекламы в печатных СМИ - 3,5 млн грн, на размещение наружной политической рекламы - 14,1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В турне по регионам "радикалы" активно рекламируются за деньги - "Честно"

В общем три месяца размещений (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая продукция) обошлись РПЛ в 46,4 млн грн.

Как писал УНН, радикал Сергей Рыбалка тянет деньги из госбюджета на свои поездки.

Также напомним, НАПК объявило о начале проверки деклараций Олега Ляшко и Сергея Рыбалки за 2017 год.

В 2018 году НАПК уже проверяло декларацию Рыбалки за 2015 год и тогда установило, что нардеп нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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