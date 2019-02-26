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Депутат Рыбалка профинансировал партию Ляшко почти на 2 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Около 80% бюджета политсилы "Радикальная партия Олега Ляшко" составляют частные вложения. Об этом свидетельствуют данные общественного движения "ЧЕСНО", передает УНН.

"Общий бюджет политсилы в IV квартале 2018 года составил более 66 млн грн, из которых около 80% - частные взносы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние 3 месяца 2018 года радикалы получили от частных лиц 52 млн грн. Это - в 50 раз больше, чем за 2,5 года до этого, пишет "ЧЕСНО".

"Итак, ситуация с соотношением государственного и частного финансирования в "Радикальной партии" значительно изменилась. Ведь в течение 2016-2017 годов доля частного финансирования составляла всего 2%. В IV квартале прошлого года политсила существенно нарастила количество физических лиц, ее профинансировавших", - говорится в сообщении.

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Общественное движение сообщает, что больше всего денег - 1,9 млн грн дал партии нардеп Сергей Рыбалка. Еще по миллиону перечислили народные депутаты Сергей Скуратовский и Василий Амельченко, пишет "ЧЕСНО". Почти 1,4 млн грн в декабре перечислил бывший нардеп Юрий Парфенов, сообщает общественное движение.

"Некоторые перечисляли средства на счет партии по несколько раз. Например, Вячеслав Лигостаев в течение двух недель в декабре 2018 года уплатил взносов на 1 миллион гривен", - говорится в сообщении.

Помощник-консультант Олега Ляшко Юрий Федун дал партии 200 тысяч гривен, пишет "ЧЕСНО".

Как писал УНН, за IV квартал 2018 года фракция Радикальной партии Олега Ляшко потратила более 46 млн грн на свою рекламу.

Также напомним, что НАБУ проверяет причастность Рыбалки к госизмене и отмыванию средств.

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