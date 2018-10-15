Депутат Київради поранив себе з нагородної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Голова Київської міської організації ВО "Свобода", депутат Київської міської ради Петро Кузик дістав вогнепальне поранення під час чищення нагородної зброї. Про це у Facebook повідомила прес-секретар ВО “Свобода” Христя Равлюк, передає УНН.
"12 жовтня 2018 р. голова Київської міської організації ВО "Свобода", депутат Київської міської ради Петро Кузик чистив нагородну, зареєстровану!!!! зброю і стався нещасний випадок, внаслідок якого він потрапив в реанімацію", - написала Равлюк.
За її словами, стан потерпілого наразі лікарі називають як стабільний.
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Нагадаємо, правоохоронці у Краматорську Донецької області врятували поранену дитину, яка стікала кров'ю, а також затримали його матір.