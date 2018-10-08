На Донеччині у багатоповерхівці знайшли мертву жінку та пораненого хлопчика

Подія трапилася близько опівночі 6 жовтня у Краматорську. До поліції надійшло звернення інформаційного характеру.

"Стурбована заявниця повідомила, що в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Богдана Хмельницького невідомій особі потрібна допомога правоохоронців та медиків. Там у під'їзді на сходах патрульні побачили закривавлену жінку (35 років) без ознак життя", – йдеться в повідомленні.

У тому ж будинку поліцейські почули дитячій плач та крики, правоохоронці піднялися вище.

"На другому поверсі в одній з квартир патрульні помітили відчинені двері, на порозі яких лежала дитина у ледь притомному стані та із спини у якої стікала кров, а поряд – жінку. Побачивши співробітників поліції, 42-річна громадянка почала неадекватно агрессивно себе поводити та намагалася кидатись на правоохоронців. У патрульних виникла думка, що саме ця особа може бути причетна до вбивства", – зазначили поліції.

Аби жінка більше нікому не завдала шкоди, патрульні поліцейські затримали її. Як виявилося, 7- річний хлопчик – син цієї жінки. У нього правоохоронці виявили колото-різане поранення в районі спини. До прибуття "швидкої" патрульні надали дитині домедичну допомогу. Лікарі констатували у хлопчика проникаюче поранення спини в області правої легені. Також на місце події викликали слідчих, які займуться цією справою й надалі.

Нагадаємо, чоловік намагався вбити свою співмешканку та її малолітню дитину у Запоріжжі.