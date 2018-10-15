Депутат Киевсовета ранил себя из наградного оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык получил огнестрельное ранение во время чистки наградного оружия. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ВО "Свобода" Кристина Равлюк, передает УНН.
"12 октября 2018 года председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное!!!! оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию", - написала Равлюк.
По ее словам, состояние пострадавшего пока врачи называют как стабильное.
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Напомним, правоохранители в Краматорске Донецкой области спасли раненого ребенка, который истекал кровью, а также задержали его мать.