Депутат Киевсовета ранил себя из наградного оружия

"12 октября 2018 года председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузык чистил наградное, зарегистрированное!!!! оружие и произошел несчастный случай, в результате которого он попал в реанимацию", - написала Равлюк.



По ее словам, состояние пострадавшего пока врачи называют как стабильное.



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Напомним, правоохранители в Краматорске Донецкой области спасли раненого ребенка, который истекал кровью, а также задержали его мать.