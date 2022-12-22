Депозит без депозиту: IBOX BANK запровадив новий тарифний план з доходом у 12% річних

Деталі

Новий продукт дозволить клієнтам Банку заробляти на своїх же грошах, адже відкривши картку Mastercard World Debit (INSTANT), або Mastercard Debit, чи Mastercard Platinum в рамках тарифного пакета IBOXCARD, клієнт отримає 12% річних на залишок коштів на рахунку.

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“Новий тарифний пакет – це можливість отримати 12% річних, дохід як від повноцінного депозиту, не "заморожуючи" гроші на місяці. Клієнт вільно користується власними активами, купує усі такі необхідні у воєнний час та постійну загрозу блекауту товари, донатить на ЗСУ і допомагає волонтерам - і одночасно тримає залишок грошей на карті на "депозиті без депозиту" в одному з найприбутковіших банків країни”, – розповів заступник Голови Правління IBOX BANK Ростислав Наконечний.

Додамо

Власники IBOXCARD матимуть можливість безкоштовного поповнення карток, а також безплатне відкриття, при оформленні картки Mastercard World Debit (INSTANT) до 23.01.2023.

Детальніше про тарифний пакет можна дізнатися у розділі «Тарифи» на сайті банку.

Нагадаємо

Перший транзакційний банк IBOX BANK твердо закріпився у списку лідерів банківського сектора, про це свідчать результати за 3 квартали 2022 року, оприлюднені Національним банком України. За даними НБУ, він зайняв 8 рядок у списку найприбутковіших банків країни.